Bir Twitter kullanıcısı, veri ihlali nedeniyle Twitter'a dava açtı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:58

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:58

ABD'li bir Twitter kullancısı, veri ihlali nedeniyle Twitter'a dava açtı.

ABD'li Stephen Gerber, açtığı davada, kişisel bilgilerinin Temmuz 2021'den Ocak 2022'ye kadar Twitter bilgisayar korsanları tarafından toplanan veriler arasında olduğunu iddia etti.

Bilgileri ele geçirilmiş olabilecek herkes için toplu dava statüsü talep eden Gerber, mahkemeden belirtilmemiş maddi tazminatların yanı sıra Twitter'dan üçüncü taraf güvenlik denetçileri tutmasını talep etti.

Gerber'in davası, Twitter'ın uygulama programlama arayüzünde "siber suçluların Twitter'dan veri çalmasına" izin veren bir "kusuru" suçluyor.

Davada, "ele geçirilen bilgiler" arasında kimlik avı dolandırıcılığında kullanılabilecek kullanıcı adları, e-postalar ve telefon numaralarının da bulunduğu belirtiliyor.

TWİTTER İHLALİ KABUL ETMİŞTİ

Twitter, Ağustos ayında, "kötü bir aktörün" Twitter'ın sistemlerindeki belirtilmemiş bir "güvenlik açığı" yoluyla kişisel bilgileri elde etmesiyle yaklaşık 5,4 milyon hesabın ihlal edildiğini kabul etti.

Twitter, "etkilenen kullanıcıların" ve yetkililerin "derhal bilgilendirildiğini" ve "güvenlik açığının" giderildiğini duyurdu.

Twitter, geçen hafta "çevrimiçi olarak satılan verilerin Twitter sistemlerindeki bir güvenlik açığından yararlanılarak elde edildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını" açıklamıştı.

Şirket, verilerin "muhtemelen farklı kaynaklar aracılığıyla çevrimiçi olarak halka açık verilerin bir koleksiyonu" olduğunu söyledi.

Gerber'in açtığı davada Twitter'ın, hack olayının "büyüklüğü konusunda kafasını kuma gömdüğü" konuşuluyor.