Twitter kullanıcılarını kızdıracak DM hamlesinin detayları neler?
Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcılar için gündeme DM mesajları alan bir kısıtlama ortaya çıktı.
Twitter, Elon Musk'ın satın almasının ardından daha çok konuşulmaya başlandı. Twitter'da herkese sunulan ücretsiz bazı özellikleri Blue tarafına getirmesiyle eleştirilen Musk, şimdi de gözünü direkt mesajlar tarafına dikmiş görünüyor.
GÖNDERİLEN DM SAYISI DÜŞÜRÜLECEK
Ücreksiz sunulan özellikleri abonelik gerektiren Blue tarafına sunmasıyla gündeme gelen Musk, şimdi de ücretsiz Twitter kullanan kişilerin DM tarafına mesaj sınırı getirecek.
Blue abonesi olmayan kullanıcılar normalde 500 mesajlık günlük sınırla karşılaşıyordu. Bu sınırlama ise gündeme gelen haberlere göre 30'a kadar düşecek.
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