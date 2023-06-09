Meta'dan Twitter rakibi platform yolda: İlk görsel geldi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:06

Güncelleme: 09.06.2023 - 12:12

Meta'nın geçen aylarda Twitter'a rakip olacak alternatif bir uygulama üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu uygulamanın adı şu anda belli değil ancak Project 92 kod adı kullanılıyor. Twitter benzeri metin temelli bir uygulama üzerinde çalıştığı söylenen ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan bu yeni Meta uygulamasının yaz ayı bitmeden kullanıma açılacağı konuşuluyor.

META'NIN YENİ UYGULAMASI METİN TEMELLİ OLACAK

Paylaşılan görselde ise genel tasarımın Instagram'a benzediği görülüyor. Instagram tasarımına gönderme yapan Twitter benzeri uygulama, metin temelli olsa da görsel paylaşmaya da imkan tanıyor.

İsmine yönelik de bazı tahminler var. Bunlardan biri The Verge'e göre yeni uygulamanın ismi Threads olacak. Alessandro Paluzzi tarafından daha önce fark edilen özelliklere gelecek olursak, karşımıza 500 maksimum karakterli metin paylaşımları çıkıyor. Bir paylaşım akışındaysa maksimum 100 farklı post yer alacak.