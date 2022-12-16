Twitter, Türk kullanıcılara rastgele mavi tik verdi!

16 Aralık 2022 Cuma, 23:50

Twitter, bazı Türk kullanıcılara rastgele mavi tik rozeti vermeye başladı. Üstelik bu rozet, Twitter Blue aboneliği kapsamında gösteriliyordu. İşin garip yanı, Blue hizmeti halen ülkemizde mevcut değil.

HABERSİZ BİR ŞEKİLDE MAVİ TİK GELDİ

Elon Musk’ın yönetime geçtiği günden bu yana garip olaylara ev sahipliği yapmaya devam eden Twitter’da bugün bir olay daha yaşanmaya başladı. Türkiye’den bazı rastgele kullanıcılar, kendilerinden habersiz bir şekilde Twitter mavi tikine kavuştu.

Webtekno'nun haberine göre bu mavi tikin verilme nedeni, kişilerin ünlü isimler olmasından ya da fazla takipçiye sahip olmalarından bile kaynaklanmıyordu. Mavi tik, profillere Twitter Blue aboneliği kapsamında eklenmişti. İşin garip yanı, bu kişiler Twitter’dan isteseler bile Blue abonesi olamıyorlardı. Çünkü Twitter Blue, henüz ülkemizde hizmete girmedi.

Twitter’daki rastgele kişilere Blue aboneliği kapsamında verilen mavi tik, Blue hizmetinin çok yakında Türkiye’de de hizmete sunulacağının bir haberi olabilir. Fakat bunun farklı açıklaması da bulunabilir.

Twitter, Elon Musk’ın eline geçtiği günden bu yana pek çok özelliği doğrudan kullanıcılara açık sürümde denemeye başlamıştı. Yaşanan bu olay da yapılan testlerden birinin yanlış yansıması olabilir.