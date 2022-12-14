Twitter bu şekilde giderse 32 milyon kullanıcısını kaybedecek

14 Aralık 2022 Çarşamba, 23:33

Elon Musk satın aldıktan sonra oldukça değişen Twitter, 2008 yılından beri Insider Intelligence tarafından inceleniyor. Pazar araştırma şirketinin araştırmasına göre Twitter bu şekilde giderse önümüzdeki iki yıl içinde 32 milyonun üzerinde kullanıcısını kaybedecek. Bunun sebebi ise platformda yer alan teknik sorunlardan öte nefret söylemlerinin her geçen gün artması ve farklı görüşlerin barınmaması olarak gösterildi.

TWITTER'IN 2024 YILINA KADAR 32 MİLYON KULLANICISINI KAYBETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Farklı özellikler kazanmasına rağmen Twitter, Elon Musk'ın başa geçmesiyle bir kaosun içine sürüklendi. Eski özellikler bir bir kaldırılırken, yeni özelliklerin de ömrü çok uzun olmuyor. Bir diğer yandan çalışanlara uygulanan yoğun çalışma saatleri pek çok açıdan eleştiriliyor.

Mavi Tik uygulamasında bir türlü ayarı tutturamayan platform, her geçen gün özellik hakkında yeni bir kararla gündeme geliyor. Bu gibi süreçler sebebiyle Twitter her geçen gün eski 'popülerliğini' yitiriyor. Araştırma şirketine göreyse platformun kullanıcı sayısı 2023 yılında yüzde 3.9 düşecekken, 2024 yılında yüzde 5.1 düşecek. Yani önümüzdeki iki yıl Twitter'da kullanıcı göçü olacak.

Şirketin baş analistlerinden Jasmine Enberg ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Twitter'ı bitiren tek bir olayın olmayacağını, kullanıcıların teknik sorunlar başta olmak üzere nefret içeriklerinin artması ve Elon Musk'ın itibaren kaybettiren kararları ya da 24 saat çalışan kadrosu sebebiyle platformadan uzaklaşacağını söyledi.

Yine araştırmanın sonuçlarına göre Twitter en çok ABD'deki kullanıcılarını kaybedecek. Söylenene göre platform 8.2 milyon kullanıcısını ABD'de kaybedecek.