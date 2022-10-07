Twitter ücretli abonelere 'tweet düzenleme' özelliği getirdi

07 Ekim 2022 Cuma, 11:55

ABD'deki Twitter kullanıcıları, platformun aylık 4,99 dolarlık (yaklaşık 90 lira) Twitter Blue aboneliğine üye olduklarında tweetlerini düzenleme imkanına kavuştu.

YALNIZCA TWEET'LER İÇİN GEÇERLİ

NTV'nin aktardığı habere göre; düzenlenen tweet'ler, gönderi en son düzenlendiğinde, yanlarında bir simge ve zaman sembolüyle görünecek ve diğer kullanıcılar paylaşımın düzenleme geçmişini görebilecek.

Ancak, düzenleme seçeneği yalnızca tweet'ler için kullanıldığından, retweetler, yanıtlar ve ileti dizileri gibi diğer gönderiler için geçerli olmayacak.

5 DEFAYA KADAR DÜZENLENEBİLECEK

Özelliği deneyen NBC'nin teknoloji muhabiri Ben Collins, kullanıcıların tweet'lerini birden fazla kez düzenleyebileceklerini resmi hesabından duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada ise tweet'lerin 5 defaya kadar düzenlenebileceğini açıkladı.

DÜZENLEME DÜĞMESİ HAKKINDA ENDİŞELER

Bununla birlikte “Düzenle” düğmesi, Twitter kullanıcıları tarafından her zaman aranan bir özellik oldu.

Bazı kullanıcılar ise bu özelliğin bir tweet’in viral hale gelmesinin ardından değiştirmesine izin vererek yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceğinden endişeleniyor. Ancak Twitter, düzenlenmemiş sürümü görme seçeneğinin yanlış bilgilerin paylaşılmasını engelleyeceğini açıkladı.

Washington Post’a konuşan SocialProof Security CEO'su Rachel Tobac, düzenlenen tweetlerin Twitter'da nasıl hasara yol açabileceği konusunda şöyle bir örnek verdi:

“Birisi, sansasyonel kişileri seçipi 'Bu iki ünlü flört etmeye başladı' yazan bir tweet atacak. Ardından bu paylaşım viral olacak. On beş ila 20 dakika bu bir kripto dolandırıcılığına veya kimlik avına dönüşen bir bağlantıya değiştirilecek."

Diğer taraftan ABD’de “Düzenle” düğmesi Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan iki gün sonra kullanılmaya başladı.

Twitter bu yılın başlarında “Düzenle” seçeneğini Twitter Blue'ya getireceğini duyurmuş ve eylül ayında küçük bir kullanıcı grubuyla test etmeye başlamıştı.