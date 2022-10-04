Elon Musk'ın Twitter'daki anketi tartışma yarattı

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna işgalinin sona ermesi için fikirlerini belirttiği bir anket paylaştı. Tartışma yaratan ankete Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 09:21
Elon Musk'ın Twitter'daki anketi tartışma yarattı
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin bir anket düzenledi ve kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istedi;

"Rusya-Ukrayna barışı

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gitmeli.

- Kırım, resmen Rusya'nın bir parçası olarak tanınmalı.

- Kırım'a su temini güvence altına alınmalı.

- Ukrayna tarafsız kalmalı."

Musk, kısa bir süre sonra yaptığı ankette kullanıcılara "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli?" sorusunu yöneltti.

"HANGİ ELON MUSK'I DAHA ÇOK SEVİYORSUNUZ?"

Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından kullanıcılara "Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?" sorusunu sordu.


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