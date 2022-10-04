Elon Musk'ın Twitter'daki anketi tartışma yarattı

04 Ekim 2022 Salı, 09:21

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin bir anket düzenledi ve kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istedi;

"Rusya-Ukrayna barışı

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gitmeli.

- Kırım, resmen Rusya'nın bir parçası olarak tanınmalı.

- Kırım'a su temini güvence altına alınmalı.

- Ukrayna tarafsız kalmalı."

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Musk, kısa bir süre sonra yaptığı ankette kullanıcılara "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli?" sorusunu yöneltti.

"HANGİ ELON MUSK'I DAHA ÇOK SEVİYORSUNUZ?"

Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından kullanıcılara "Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?" sorusunu sordu.