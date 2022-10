Elon Musk'ın Twitter'daki anketi tartışma yarattı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin bir anket düzenledi ve kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istedi;

"Rusya-Ukrayna barışı

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gitmeli.

- Kırım, resmen Rusya'nın bir parçası olarak tanınmalı.

- Kırım'a su temini güvence altına alınmalı.

- Ukrayna tarafsız kalmalı."

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.