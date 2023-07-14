Twitter'da nasıl para kazanılır? Twitter'da para kazanmak için kaç takipçi gerekir?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:51

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:51

Twitter artık kullanıcılarının para kazanmasına olanak sağlayacak yeni bir sistem tanıttı. Bu sistem kapsamında artık içerik üreticileri Twitter üzerinden para kazanabilecek. Twitter'dan para kazanmak için bazı koşullar bulunuyor. Bu koşullardan ilki kullanıcıların "doğrulanmış hesaba (Mavi Tik)" yani Twitter Blue'ya abonelik sistemine sahip olmaları gerekiyor.

TWITTER'DA PARA KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Bir diğer koşul ise Twitter kullanıcılarının 3 ay boyunca 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde etmiş olmaları gerekiyor. Bu koşullar sonucunda Twitter kullanıcılarının hesaplarındaki para kazanma sistemi aktif oluyor.

Twitter'ın bu yeni özelliği, kullanıcılara daha fazla içerik oluşturma motivasyonu sağlayarak, platform üzerindeki etkileşimlerini değerlendirme şansı sunuyor. Bu girişim, Twitter'ın kullanıcı tabanını genişletme ve daha fazla etkileşim elde etme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Twitter bu sistem ile birlikte kullanıcı sayısını ve doğrulanmış hesap aboneliğinden elde ettiği geliri de arttırmayı hedefliyor.

TWITTER BLUE'YA NASIL ABONE OLUNUR?

Twitter blue sistemine tarayıcı üzerinden abone olmak için kullanıcıların şu adımları sırayla izlemesi gerekiyor:

Twitter.com'a girin 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayın 'Twitter Blue' seçeneğini seçin 'Abone Ol' tuşuna tıklayın Bu adımları izledikten sonra Twitter hesabınızda numaranızı doğrulamanız istenecektir. Numaranızı doğruladıktan sonra abonelik ücretini ödeyerek Twitter Blue'ya abone olabilirsiniz.

iOS veya Android işletim sistemli cihazlarda Twitter Blue aboneliği almak için yapılması gerekenler sırayla şöyle: