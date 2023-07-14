Haluk Bilginer’in Twitter hesabı hacklendi
Oyuncu Haluk Bilginer, Twitter hesabının çalındığını duyurup takipçilerini uyardı.
Oyuncu Haluk Bilginer, Instagram hesabı üzerinden, Twitter hesabıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.
Bilginer, açıklamasında Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.
Bilginer, takipçilerine “Paylaşımları ciddiye almayın” uyarısında bulundu.
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