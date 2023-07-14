Haluk Bilginer’in Twitter hesabı hacklendi

Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:08

Güncelleme: 14.07.2023 - 15:08

Oyuncu Haluk Bilginer, Instagram hesabı üzerinden, Twitter hesabıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Bilginer, açıklamasında Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu.

Bilginer, takipçilerine “Paylaşımları ciddiye almayın” uyarısında bulundu.