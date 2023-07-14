Haluk Bilginer’in Twitter hesabı hacklendi

Oyuncu Haluk Bilginer, Twitter hesabının çalındığını duyurup takipçilerini uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:08
Haluk Bilginer’in Twitter hesabı hacklendi
Abone Ol google-news

Oyuncu Haluk Bilginer, Instagram hesabı üzerinden, Twitter hesabıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Bilginer, açıklamasında Twitter hesabının hacklendiğini duyurdu. 

Bilginer, takipçilerine “Paylaşımları ciddiye almayın” uyarısında bulundu.


haluk bilginer hack Instagram

İlgili Haberler

Arçelik'in tedarikçi sistemi hacklendi: 30 bin kişinin verileri çalındı

Arçelik'in tedarikçi sistemi hacklendi: 30 bin kişinin verileri çalındı
İsrail'e ait bakanlık web siteleri hacklendi

İsrail'e ait bakanlık web siteleri hacklendi
Seçim öncesi e-Devlet hacklendi: ‘Bu ihlal ülke çapında sıkıntılara sebep olabilir’

Seçim öncesi e-Devlet hacklendi: ‘Bu ihlal ülke çapında sıkıntılara sebep olabilir’

En Çok Okunan Haberler