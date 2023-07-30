Twitter, West’in askıya alınan hesabını yeniden aktif hale getirdi
Twitter, şiddeti teşvik etme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 ay önce ünlü rapçi Kanye West’in hesabını askıya almıştı. Şimdi ise rapçinin hesabı tekrardan aktif hale getirildi.
ABD'li rapçi Kanye West'in, yaklaşık sekiz ay süren yasağın ardından Twitter hesabı yeniden kullanıma açıldı. Müzisyen, şiddeti teşvik etmeyi yasaklayan platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabı askıya alınmıştı. Son paylaşımının, 1 Aralık 2022 tarihinde yapılmıştı.
Askıya alma kararı, müzisyenin saldırgan tweetler attığı ve gamalı haç ve Davut Yıldızı'nı birleştiren sembolü içeren paylaşımlar yaptığı için alınmıştı. Benzer bir yasak, iki ay önce Ekim ayında anti-Semitik mesajlar yayınladıktan sonra Twitter ve Instagram hesaplarından Ye'ye uygulanmıştı. Adidas da aynı ayda, "antisemitizme ve diğer nefret söylemlerine tolerans göstermeyeceğini" belirterek rapçi ile işbirliğini sonlandırmıştı.
West, geçen yıl Mart ayında da Instagram'dan da yaptığı ırkçı bir hakaret nedeniyle 24 saatliğine uzaklaştırılmıştı.
West'in Twitter hesabı ise 29 Temmuz Cumartesi günü tekrardan açıldı. Ancak Twitter tarafından veya şirketin sahibi Elon Musk tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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