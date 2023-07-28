Twitter yeni adı nedeniyle bir ülkede yasaklandı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 14:49

Güncelleme: 28.07.2023 - 14:55

Bu hafta başında X.com olarak yeniden markalaşan Twitter, Endonezya'da bir yasakla karşı karşıya. Ülkenin İletişim ve Bilişim Bakanlığı, alan adının daha önce porno ve kumar siteleri gibi "olumsuz" içerikle ilişkilendirilen sitelerin engellenmiş bir listesinde yer aldığını belirtti.

Endonezya'nın X.com alan adıyla hangi porno veya kumar sitelerini ilişkilendirdiği belirsizliğini koruyor, çünkü Elon Musk, en az 1999'dan beri bu sitenin sahibi ve bir dönem online bankacılık hizmeti için bu alan adını kullanmıştı.

Endonezya, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olması nedeniyle, Twitter'ın toplam kullanıcı tabanının yaklaşık %5'ini oluşturan 24 milyon Twitter kullanıcısına ev sahipliği yapıyor. Bu da şirketin bu durumu çözme konusunda biraz aciliyet yaratıyor.