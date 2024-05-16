Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:35

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:35

Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector verilerine göre, kullanıcılar X/Twitter'da anasayfalarını güncelleyemiyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir. Uygulamanın son sürümü telefona kurulup tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.