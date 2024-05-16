Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?
Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Tweet beğenemezken bazı kullanıcılar ise Tweet görüntülemede sorun yaşıyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?
Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector verilerine göre, kullanıcılar X/Twitter'da anasayfalarını güncelleyemiyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?
TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir. Uygulamanın son sürümü telefona kurulup tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- Üst düzey Emniyetçiler gözaltında
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'
- MHP'den Selvi'ye...
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- 'Mübarek adamdan muhteşem gol'
- Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler
- Bakan Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt
- AKP'li belediyelere ve vakıflara tahsisler iptal