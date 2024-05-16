Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?

Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor. Bazı kullanıcılar Tweet beğenemezken bazı kullanıcılar ise Tweet görüntülemede sorun yaşıyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:35
Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?
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Platformlara erişim problemlerini anlık olaran aktaran DownDetector verilerine göre, kullanıcılar X/Twitter'da anasayfalarını güncelleyemiyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü? Twitter (X) neden akış yenilenmiyor?

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir. Uygulamanın son sürümü telefona kurulup tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.


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