Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:05
Twitter'ın kurucusu Dorsey'den çarpıcı Bitcoin tahmini: O tarihte değeri 1 milyon dolara ulaşacak
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Ünlü milyarder ve girişimci Jack Dorsey, kripto piyasasının geleceğine yönelik ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires'a değerlendirmelerde bulundu.

NTV'nin haberine göre, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doları aşacağı öngörüsünde bulunan Dorsey, "Bu rakama ulaşacağı ve ötesine geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Bitcoin, bugün itibarıyla 61 bin 200 dolar civarında alıcı buluyor. Dorsey'in öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in yüzde 1500'den fazla yükselmesi gerekiyor.

Dorsey, Bitcoin ile ilgili en şaşırtıcı şeyin kuruluş hikayesinin yanı sıra ekosistemi olduğuna dikkat çekti. Dorsey'e göre Bitcoin fiyatındaki yükseliş onu daha iyi hale getirmek için uğraşanlardan kaynaklanıyor.

Ark Invest kurucusu ve CEO'su Cathie Wood da Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşacağını söylemişti.

Jack Dorsey, 2021 yılında Twitter CEO'luğundan ayrılmıştı.


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