Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, X'e dönüşen platforma alternatif Bluesky'ı kurmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:55
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldı
Abone Ol google-news

Twitter'a alternatif olarak direkt Twitter kurucusu Jack Dorsey tarafından kurulan sosyal medya platformu Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı bir süre önce geçmişti. Bluesky, kullanıcı sayısını artırırken, yeni bir haber ile gündeme geldi. 

Jack Dorsey, yeni kurduğu Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldı. Konu hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, Dorsey'e platforma katkılarından dolayı teşekkür edildi.

BLUESKY İÇİN YENİ ARAYIŞ

Dorsey, Twitter'ın X'e dönüşmesinin ardından Elon Musk'ın platformu kötü kararlarla yönettiğini söylemesinin ardından Bluesky'ı kurmuştu. Ayrılığın nedeni hakkında Dorsey tarafından şu anlık bir açıklama bulunmuyor.

Platform kısa bir süre önce 2 milyon kullanıcıyı aştığını duyurmuştu. Şirket bu duyurunun yanı sıra gazeteciler ve diğer kullanıcılar için daha çekici bir hedef oluşturabilecek halka açık bir web arayüzü eklemek üzere çalıştığını da açıklamıştı. 


jack dorsey haberleri Jack Dorsey Twitter haberleri Jack Dorsey Twitter klonları haberleri Bluesky haberleri Twitter alternatifi Bluesky haberleri Twitter rakibi Bluesky haberleri

İlgili Haberler

Eski Twitter CEO'sunun kurduğu Bluesky 2 milyon kullanıcıya ulaştı

Eski Twitter CEO'sunun kurduğu Bluesky 2 milyon kullanıcıya ulaştı
Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı

Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı geride bıraktı
Bluesky nedir? Bluesky davet kodu nasıl alınır?

Bluesky nedir? Bluesky davet kodu nasıl alınır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yaşlara dikkat! İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu

Bu yaşlara dikkat! İnsanların en çok yalnız kaldığı yaşlar belli oldu
Hatay’da referandumla ilçe değişimi: Uzunkavak Mahallesi, Kumlu’ya geçti

Hatay’da referandumla ilçe değişimi: Uzunkavak Mahallesi, Kumlu’ya geçti
Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su' Ahmet Mümtaz Taylan'dan dikkat çeken gönderme

Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su' Ahmet Mümtaz Taylan'dan dikkat çeken gönderme
Ders kitaplarındaki Atatürk portresinin aslı MEB envanterinde: 19 Mayıs’ta sergilenmesi planlanıyor!

Ders kitaplarındaki Atatürk portresinin aslı MEB envanterinde: 19 Mayıs’ta sergilenmesi planlanıyor!
Fenerbahçe Beko - Monaco maçındaki olaylara ceza

Fenerbahçe Beko - Monaco maçındaki olaylara ceza
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 6 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 6 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları…
Samsun'da Osayi-Samuel tezahüratları!

Samsun'da Osayi-Samuel tezahüratları!
Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli ne kadar oldu?