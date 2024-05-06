Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:55

Güncelleme: 06.05.2024 - 14:00

Twitter'a alternatif olarak direkt Twitter kurucusu Jack Dorsey tarafından kurulan sosyal medya platformu Bluesky, 1 milyon kullanıcıyı bir süre önce geçmişti. Bluesky, kullanıcı sayısını artırırken, yeni bir haber ile gündeme geldi.

Jack Dorsey, yeni kurduğu Bluesky'ın yönetim kurulundan ayrıldı. Konu hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, Dorsey'e platforma katkılarından dolayı teşekkür edildi.

BLUESKY İÇİN YENİ ARAYIŞ

Dorsey, Twitter'ın X'e dönüşmesinin ardından Elon Musk'ın platformu kötü kararlarla yönettiğini söylemesinin ardından Bluesky'ı kurmuştu. Ayrılığın nedeni hakkında Dorsey tarafından şu anlık bir açıklama bulunmuyor.

Platform kısa bir süre önce 2 milyon kullanıcıyı aştığını duyurmuştu. Şirket bu duyurunun yanı sıra gazeteciler ve diğer kullanıcılar için daha çekici bir hedef oluşturabilecek halka açık bir web arayüzü eklemek üzere çalıştığını da açıklamıştı.