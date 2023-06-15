Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açıldı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 15.06.2023 - 12:40

ABD'deki müzik yayıncıları tarafından sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'a dava açıldı. Yayıncılar, Twitter'ın bin 700 şarkının telif hakkını ihlal ettiğini iddia etti.

BBC'nin haberine göre, yayıncılar 250 milyon dolardan fazla tazminat talep etti. Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA) tarafından açılan tazminan davası kapsamında Twitter'ın kâr amacıyla "ihlale izin verdiği ve teşvik ettiği" ileri sürüldü.

"TEK BÜYÜK SOSYAL MEDYA PLATFORMU"

NMPA Başkanı David Israelite tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada "Twitter, milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden tek büyük sosyal medya platformu. Rakipleri karşısında haksız avantaj sağlıyor" denildi.