Twitter'a erişim problemi düzeldi

28 Mart 2022 Pazartesi, 15:30

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'da erişim sıkıntısı yaşandı. Türkiye'de birçok kullanıcı, masaüstünden veya cep telefonlarından siteye giriş yapamadıklarını ve anasayfada takılı kaldıklarını belirtti.

Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hata bildirimiyle karşılaştı.

Canlı arıza bildirim raporlayan Down Detector sitesine göre, saat 15.08'den itibaren Twitter'la ilgili birçok şikayet geldi.

ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ

Saat 15.00 civarında başlayan yükleme sorunuyla ilgili olarak Twitter'dan bir açıklama yapılmazken, yaklaşık 1 saat sonra erişim problemi çözüldü ve Twitter verileri normale döndü.

İstanbul ve Ankara'da erişim problemi yoğun olarak görüldü. Twitter erişim sorunu Kocaeli, Malatya ve Hatay'da da yaşandı. Kısa süreli problemin global olup olmadığı da henüz netlik kazanmadı.

Problem, canlı arıza haritasından şu şekilde izlendi: