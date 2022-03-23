Twitter'dan iOS kullanıcılarını sevindiren haber

23 Mart 2022 Çarşamba, 15:40

Twitter, günlük 217 milyon aktif kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından biri. Belirli aralıklarla kullanıma sunduğu yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini artıran platform, kısa süre önce Topluluklar için arama çubuğu ve Facets özelliğini test etmeye başladı.

Son olarak iOS kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir özellik platforma eklendi.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s — Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022

ıOS SÜRÜMÜNDE GIF OLUŞTURMAK ARTIK DAHA KOLAY

Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin gelişimi ile 8-bit renge kadar destek veren ve 1-bit’lik saydamlık sunan GIF’ler de yaygınlaşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada kullanıcıların karşısına çıkan GIF, insanları eğlendirdiği gerekçesiyle günden güne popülaritesini artırıyor.

ShiftDelete'in haberine göre; Twitter, iOS sürümünde GIF oluşturmayı daha da kolaylaştıran bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu sayede kullanıcıların sadece uygulamanın kamerasını kullanarak GIF oluşturmasının ve takipçileri ile paylaşmasının önü açıldı.

Twitter, iOS sürümünde uygulama için kamerayı kullanarak GIF oluşturma ve takipçilerle paylaşma için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

Twitter uygulamasında, yeni bir tweet oluşturmak için dokunun

Kamerayı açın

GIF seçeneğini seçin

GIF’inizi oluşturun

Yeni GIF’inizi takipçilerinizle paylaşın

Twitter’da Olumsuz Oy özelliği üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Bu özellik; rahatsız edici veya alakasız içerikleri oylamanıza imkan sağlayacak. Bu noktada ilgili paylaşımlar incelendikten sonra gerekli görülmesi halinde alakasız yanıt ya da rahatsız edici içerik olarak işaretlenecek.

Öte yandan vermiş olduğunuz oylar tweetlerin sahipleri ve diğer kullanıcılarla paylaşılmayacak.