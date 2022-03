Twitter'dan iOS kullanıcılarını sevindiren haber

Twitter, günlük 217 milyon aktif kullanıcısı ile en popüler sosyal medya platformlarından biri. Belirli aralıklarla kullanıma sunduğu yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini artıran platform, kısa süre önce Topluluklar için arama çubuğu ve Facets özelliğini test etmeye başladı.

Son olarak iOS kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir özellik platforma eklendi.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s