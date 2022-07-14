Twitter'a erişim sorunu düzeldi
Sosyal medya platformu Twitter’a Türkiye'den ve dünyadan erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, yaklaşık yarım saat boyunca hem mobilden hem de masaüstü sürümünden, platforma giriş yapamadı. Sorun, daha sonra düzelmeye başladı.
Popüler sosyal medya platformu Twitter'a, saat 15.00 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, ana sayfaya ve profillerine giriş yapamadığını, uygulamanın kendilerini dışarı attığını belirtti.
Öğleden sonra başlayan bir takım problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getirdi.
SORUN SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL
Downdetector verilerine bakıldığında, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığı görüldü. Ayrıca sorun yalnızca Türkiye'de değil, diğer bölgelerde de meydana geldi.
Twitter’da yaşanan söz konusu sorun yalnızca Twitter’ın internet sitesi değil, mobil uygulamasında da geçerliydi. Mobil uygulamadan Twitter’a girmeye çalışan kullanıcılar, “Tweetler şu anda alınamıyor, lütfen daha sonra tekrar deneyin” veya "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatasıyla karşılaştı.
Twitter'a girenler, bu görüntüyle karşı karşıya kaldı:
WebTekno'nun aktardığına göre; Downdetector’ın bölgesel verilerine bakıldığında sorunun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde de yaşandığı görüldü. Bu da sorunun bölgesel değil, genel bir sorun olduğunu gösteriyor.
SORUN DÜZELMEYE BAŞLADI
Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı. Kullanıcılar, yavaş yavaş platforma yeniden erişebilir hale geldi.
Eğer Twitter'a halen erişemiyorsanız, bir süre beklemeniz gerekebilir.
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