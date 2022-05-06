Twitter'a gelecek 4 yeni özellik ortaya çıktı
Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, Elon Musk gündeminin yanı sıra yeni özellikler üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Bugün, platformun üstünde çalıştığı 4 yeni özellik ortaya çıktı. Bir geliştirici tarafından keşfedilen özellikler arasında tweetlere aynı anda fotoğraf ve video ekleme özelliği de yer aldı.
Yakın zamanda Elon Musk’ın satın almak üzere 44 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı Twitter, bir yandan da kullanıcılara yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Son olarak tweet düzenleme seçeneğinin geleceğini açıklayan şirket, bugün platforma getirmek için çalıştığı yeni özellikleriyle bir kez daha gündeme geldi.
WebTekno'nun aktardığı habere göre; Twitter’da Dylan Roussel tarafından ortaya çıkarılan yeni özellikler, pek çok kullanıcının uzun zamandır talep ettiği özelliklerden birinin de yakında kullanıma sunulacağını gözler önüne serdi.
Bununla birlikte profile ‘zamir’ ekleme özelliği ve yine profilde ‘durum’ gösterme özelliği de ortaya çıktı.
Twitter’ın platforma eklemek için üstünde çalıştığı özellikler şu şekilde...
Android uygulama geliştiricisi Roussel’ın keşfettiği özelliklerden biri, bir tweete aynı anda fotoğraf ve video eklenmesini sağlayacak.
Kullanıcıların uzun süredir beklediği bu özellik, yakında platformda yerini alacak. Tweetlere birden fazla video eklenip eklenemeyeceğiyse henüz bilinmiyor.
Ortaya çıkan bir diğer özellik de ufak bir hediye tuşuydu. Dylan Roussel’ın aktardığına göre tweet altında yer alan bu tuş, tweetlere ‘ödüller’ verilmesini sağlayacak. Bu ödüllerin ve özelliğin nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor.
Bunun yanı sıra Twitter profillerine iki yeni özellik de geliyor. Bunlardan birisi profilinize durum ekleme özelliği olurken, diğeri profilinize zamir eklemenizi sağlayacak. Durum ekleme özelliğiyle Roussel’ın gösterdiği gibi profilinize o an ne yaptığınızı ekleyebileceksiniz.
Profile eklenecek zamirlerin isimlerde nasıl gözükeceğiyse henüz bilinmiyor.
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