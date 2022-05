Twitter, 'Yakın Arkadaşlar' benzeri özelliği duyurdu

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, uzun süredir kullanıcılarının beklediği 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliğini test ediyor. Henüz test aşamasındaki olan fonksiyon ilk olarak 2021 yılının sonlarında mobil geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi.

ShiftDelete'in haberine göre; bu yenilik, Instagram 'Yakın Arkadaşlar' özelliği ile aynı işlevi görüyor.

Sosyal medya platformu da, resmi hesabından yaptığı paylaşımda yeni özellik için test aşamasında olduklarını paylaştı.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.



We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.



Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp