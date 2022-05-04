Twitter, 'Yakın Arkadaşlar' benzeri özelliği duyurdu

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:38

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter, uzun süredir kullanıcılarının beklediği 'Güvenilir Arkadaşlar' özelliğini test ediyor. Henüz test aşamasındaki olan fonksiyon ilk olarak 2021 yılının sonlarında mobil geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi.

ShiftDelete'in haberine göre; bu yenilik, Instagram 'Yakın Arkadaşlar' özelliği ile aynı işlevi görüyor.

Sosyal medya platformu da, resmi hesabından yaptığı paylaşımda yeni özellik için test aşamasında olduklarını paylaştı.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.



We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.



Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp — Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022

GÜVENİLİR ARKADAŞLAR, 150 KİŞİ İLE SINIRLI OLACAK

Alessandro Paluzzi, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda Güvenilir Arkadaşlar listesinin 150 kişi ile sınırlı olacağını bildirmişti. Aynı zamanda ek olarak kişileri listeden çıkardıktan sonra da kullanıcılara bildirim gitmeyeceğini de açıklamıştı.

Twitter Güvenlik, bugün resmi hesabından yaptığı paylaşımda Güvenilir Arkadaşlar özelliğini doğruladı. Platform, listenin yalnızca 150 kişi ile sınırlı olacağını paylaştı. Sosyal medya platformu ayrıca yaptığı paylaşımda yeni özelliğin nasıl çalışacağını da küçük bir video ile gösterdi.

NE ZAMAN GELECEĞİ BELİRSİZ

Twitter, özelliğin bugünden itibaren bazı kişiler tarafından kullanılabileceğini de belirtti. Test aşamasındaki yeni fonksiyonun kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

Sosyal medya devi Twitter, son zamanlarda getirdiği yenilikler ve Elon Musk haberleriyle gündemden düşmüyor. Platform, son olarak düzenleme butonunun geçmişi göstermesiyle dikkat çekmişti.