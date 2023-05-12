Twitter'a Musk'ın yerine gelecek ismin belli olduğu iddia edildi
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın yeni CEO'sunun Linda Yaccarino olacağı iddia edildi.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın CEO'su Elon Musk görevini bıraktığını açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, görevi kime devredeceğinin ise henüz belli olmadığını söyledi.
The Wall Street Journal'ın haberine göre Twitter'ın yeni CEO'su NBCUniversal'ın reklam müdürü Linda Yaccarino olacak. Yaccarino'nun pozisyon için görüşmeye gittiği iddia ediliyor.
"MÜKEMMEL UYUYOR"
The Verge tarafından Yaccarino'nun arkadaşı ile konuyla ilgili bir röportaj yapıldı. Röportajda Yaccarino'nun arkadaşı "Çivi kadar sert ve her zaman bu işi istiyordu. Mükemmel uyuyor" ifadelerini kullandı
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