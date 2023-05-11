Parayı veren düdüğü çalar: Twitter DM'e 'uçtan uca şifreleme'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:07

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:07

Uçtan uca şifreleme özelliği mesaj temelli uygulamalar için halihazırda sunuluyor. Twitter'ın da direkt mesajlar bölümü için gelmesi beklenen özelliği kullanıma açıldı ancak yalnızca ücretli abonelere. Twitter Blue abonelerine sunulan özellik, mesaj güvenliğini merkeze alıyor.

TWITTER'IN ABONELERİNE SUNDUĞU YENİ ÖZELLİĞİ

Söz konusu şifreleme özelliği ise kullanıcılar DM üzerinden mesaj göndermek istediklerinde sohbet bölümünde sağ üst kısımda bir kilit sembolü görecek. Bu aktif hale getirildiğinde uçtan uca şifreleme ile mesajlar korunmaya başlanacak.

Uçtan uca şifreleme özelliği açıldığı zaman sohbet sayfasında bu konu hakkında bilgilendirme yer alacak, tıpkı Instagram'daki mesajlaşma bölümünde yer alan kaybolan mesajlar gibi karşı taraf konu hakkında bilgilendirilecek.

Özellik ile diğer uygulamalarda olduğu gibi mesajlaşmanın iki kişi tarafından görüntüleneceği garantilenmiş olacak. Aynı zamanda bu yeni özellik grup mesajlarında kullanılamayacak.