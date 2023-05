Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Elon Musk, Twitter hesabından CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı.

Musk, hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak" ifadesini kullandı.

Musk, CEO'luğun ardından kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.