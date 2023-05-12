Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor

Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın CEO'luk görevini bıraktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 01:01
Elon Musk Twitter CEO'luğunu bırakıyor
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Elon Musk, Twitter hesabından CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı.

Musk, hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak" ifadesini kullandı.

Musk, CEO'luğun ardından kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti.

"APTAL BİRİNİ BULUR BULMAZ..."

Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.


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