Twitter'da viral olan 'sıvı ağaçlar' hakkındaki detaylar

Verimliliği sağlamak amacıyla farklı pek çok proje geliştiriliyor. Onlardan biri olan ve 2021 yılında geliştirilen yapay ağaç projesi Liquid3, tekrar gündeme geldi.

Alglerle dolu bir cam bir su tankerinin Sırbistan'da sıklıkla kullanılan sokaklara yerleştirilmesiyle ilk kez karşımıza çıkan bu proje, Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla tekrar gündeme geldi.

Bu projenin asıl amacı yeşil alana sahip olmayan ya da çok az sahip olan bölgelerde fotosentez üretiminin sağlanması. Temelde büyük ve metropol kentlerde kullanılması beklenen bu ağaç fanuslarının, suyla karıştırılmış mikroalglerden oluştuğu aktarılıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da havayı temizlemek için kullanılan bu sıvı ağaç fanusları,Belgrad Üniversitesi Çok Disiplinli Araştırma Enstitüsü tarafından hayata geçirildi.

Scientists create Liquid Trees; a tank full of water and micro-algae that could be an alternative to trees in urban areas. pic.twitter.com/PMFuqbfJK8

Projede çalışan bilim insanlarından biri olan Ivan Spasojevic göre mikroalgler, 10 yaşında olan iki ağacın ya da 200 metrekarelik bir çimin yerini alabiliyor diyor. 600 litre su içeren sıvı ağaçların 1'i 2 normal ağaç kadar karbondioksit emebiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

Twitter'da tekrar gündem olmasını sağlayan ise Yup That Exist adlı bir hesap. Gönderinin açıklama kısmında bilim insanlarının kentsel alanlarda ağaç bulunmayan bölgelerde ağaçlara alternatif bir çözüm bulduğu yazıyor.

Bazıları neden böyle bir şey tasarlandığını sorgularken, bazıları da doğada ağaçların bulunduğunu ve bunun gereksiz olduğunu yazdı.

Liquid trees are an experiment to work around lack of space in big cities: they contain 600 liter of water and work by using microalgae to bind CO² and produce pure oxygen through photosynthesis



[read more: https://t.co/1fvwSco3ND]

[?? nanaibrahim2023]pic.twitter.com/a0UGJYPOOa