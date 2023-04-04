Bitkilerin olumsuz koşullarda insanlar kadar ses çıkarabildiği keşfedildi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 14:21

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:21

Tel Aviv Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bitkileri akustik bir kutuya koyarak, olumsuz koşullarda ses çıkarıp çıkarmayacağını görmek için bir çalışma gerçekleştirdiler.

Bitkilerin gövdelerini kesip, günlerce sulamayan araştırmacılar, çıkabilecek sesi tespit edebilmek için ultrasonik mikrofonları bitkilerden yaklaşık 10 santimetre uzağa yerleştirdi. Gözetim altında tutulan domates ve tütün bitkilerinin yanı sıra buğday, mısır, kaktüs ve henbitten çıkan sesler mikrofonda kaydedildi.

Çalışmanın başyazarı ve Wise Yaşam Bilimleri Fakültesi Bitki Bilimleri ve Gıda Güvenliği Okulu'ndan Profesör Lilach Hadany, "Kayıtlarımız, deneyimizdeki bitkilerin 40-80 kilohertz frekanslarında sesler yaydığını gösterdi. Stres altında olmayan bitkiler ortalama olarak saatte birden az ses çıkarırken, stres altındaki bitkiler - hem susuz kalmış hem de yaralanmış - her saat ses çıkardı" dedi.

Çalışmada, bitkilerden çıkan seslerin "tıklama" ve "patlamış mısır" sesini hatırlattığı kaydedildi. Ayrıca, seslerin "insanların birbirleriyle konuştukları ses seviyesinde yayıldığı" belirtildi.

"BAZI HAYVANLAR SESİ DUYABİLİYOR"

Araştırmacılar, "yarasa, fare ve böcek gibi hayvanların bitkilerden çıkan sesleri duyabildiğini, bu sesleri kendi çıkarları için kullanabildiğini" ileri sürdü.

Hadany, "Bitkilerin ne zaman sulanması gerektiğini yetiştiricilere söyleyen sensörler gibi doğru araçlar verildiğinde insanların da bu sesleri kullanabileceğine inanıyoruz. Görünüşe göre, cennet gibi bir çiçek tarlası oldukça gürültülü bir yer olabilir. Sadece biz bu sesleri duyamıyoruz" diye konuştu.