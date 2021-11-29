Twitter'da deprem, Jack Dorsey istifa etti

29 Kasım 2021 Pazartesi, 19:44

Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.

NTV'de yer alan habere göre,45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde küçük bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.

2008'DE YENİ ŞİRKET KURMUŞTU

Dorsey, Twitter'ı 2006'da Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass ile birlikte kurmuştu. 2008'deyse Twitter'ın başkanlığından ayrılarak dijital ödeme platformu Square'i kurdu. Square de büyüyerek milyar dolarlık bir şirket haline dönüştü.

İSTİFA ÇAĞRILARI VARDI

Jack Dorsey'e istifa çağrıları ilk olarak 2020'de gündeme geldi. Twitter'de önemli bir hisse payına sahip olan yatırım firması Elliott, tek bir işle ilgilenen CEO'nun Twitter için daha faydalı olacağına dikkat çekmişti. Daha sonra tarafların anlaşmaya varmasıyla Dorsey görevini yapmayı sürdürmüştü.