Fatih Altaylı'nın 'Kerem Kınık' paylaşımı Twitter'a şikayet edildi: 'Peki biz seni kime şikayet edelim?'

Gazeteci Fatih Altaylı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın veya ortaklarının kendisini Twitter'a şikâyet ettiğini açıkladı. Altaylı, "Peki biz seni kime şikayet edelim depremzede hakkı yiyen Kerem Efendi? Kadı da senden diye rahatsın belli ki" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 13:59
Fatih Altaylı'nın 'Kerem Kınık' paylaşımı Twitter'a şikayet edildi: 'Peki biz seni kime şikayet edelim?'
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Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'Kızılay' skandalı, gündemdeki yerini koruyor.

Skandalın gün yüzüne çıkmasının ardından Kınık'tan bir 'istifa' hamlesi gelmezken; son olarak Gazeteci Fatih Altaylı, deprem sonrası tartışmaların merkezi haline gelen Kınık'a yine sert eleştiriler yöneltti.

Altaylı, Kınık'ın veya ortaklarının kendisini Twitter'a şikayet ettiğini söyledi. Altaylı, söz konusu mesajın ekran görüntüsünü de paylaştı.

"ÇADIR TACİRİ..."

Gazeteci Fatih Altaylı, o şikâyeti sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Çadır taciri ya da ortakları beni Twitter'a şikayet etmişler. Twitter da 'ortada bir suç yok' demiş. Peki biz seni kime şikayet edelim depremzede hakkı yiyen Kerem Efendi? Kadı da senden diye rahatsın belli ki. Gerçekten inançlı olsaydın Allah’ın gazabından korkardın ama nerde…"


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