Twitter'ın popüler alternatifi Bluesky, tartışmalı hale gelebilir

Yayınlanma: 30.04.2023 - 08:34

Güncelleme: 30.04.2023 - 08:34

Uygulama ilk olarak 2019'da, Twitter'ın kurucu ortağı ve o zamanki CEO'su Jack Dorsey tarafından piyasaya sürülmüştü. Bluesky, birkaç yıl sonra Twitter'dan ayrıldı ve bu süre zarfında büyük ölçüde sessiz kaldı.

Fakat son aylarda Bluesky, Twitter'a olası bir alternatif olarak giderek daha popülerleşti ve bu uygulama hem görünüş hem işleyiş bakımından Twitter'a çok benziyor. Mastodon benzeri diğer uygulamalar gibi Bluesky da Twitter kullanıcılarının Elon Musk tarafından yönetilmesinden dolayı bu siteden ayrılmak istemesiyle daha fazla ilgi görüyor.

DAVETİYE SİSTEMİ CLUBHOUSE'A BENZİYOR ANCAK BİRAZ FARKLI

Independent Türkçe'de aktarılan haberde son günlerde, Chrissy Teigen'dan Alexandria Ocasio-Cortez'e kadar birçok ünlünün kullanmak için kaydolmasıyla Bluesky, bu alternatifler arasında en çok tartışılanı oldu.

Fakat herkes bu ünlüleri takip edemiyor. Bluesky şu anda bir davetiye sistemiyle çalışıyor: Yeni kullanıcılar sitede biraz zaman geçirdikten sonra az sayıda kişiyi buraya getirebiliyor, dolayısıyla katılım sınırlandırılmış durumda.

Bu da Bluesky'ın popülerliğinin artmasını sağladı, tıpkı Clubhouse gibi. Clubhouse da sadece davetlilerin katılabildiği bir beta sürümüyle piyasaya sürülmüş ve olağanüstü çok rağbet görmüştü. Sonunda Twitter ve diğer platformlar bu özellikleri kopyaladı ve Clubhouse daha yeni personelinin yarısını işten çıkaracağını duyurdu.

Bluesky da sitenin kendisinde bazı tartışmalarla karşı karşıya kaldı. Platform, başka bir kullanıcıyı engelleme seçeneği de dahil Twitter'da bulunan bazı temel özelliklere sahip değil. Bu da platformun tacizi mümkün kılması korkularına yol açtı.

Yine de pek çok kullanıcı, kısmen Musk'ın Twitter'ı yönetme biçimini protesto etmek amacıyla Bluesky'a kaçtı. Son dönemde yaşanan tartışmalar arasında sitenin doğrulama sürecinin kaldırılması ve yerine mavi tiklerin konması da yer alıyor. Bunu eleştirenler, gönderilerine daha fazla görünürlük sağlamak için ödeme yapabilen spam göndericileri ve trolleri güçlendirdiğini savunuyor.

Bluesky henüz gelişiminin erken bir aşamasında ve Android uygulaması ancak son günlerde kullanıma sunuldu. Platform, Twitter'dan farklı bir temel teknoloji de kullanıyor. Twitter'ın aksine Bluesky, Mastodon gibi diğer hizmetlerin de temelini oluşturan türden merkeziyetsiz bir yapıya dayanıyor.

Kuruluşunda bir rolü olmasına rağmen Jack Dorsey, Twitter'a alternatif sunmayı amaçlayan başka bir platform olan Nostr'u kullanmakla daha fazla ilgileniyor gibi görünüyor. Dorsey bu platformu finansal olarak da destekledi.