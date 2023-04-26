Twitter rakibi Bluesky 250 bin indirmeye ulaştı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 18:06

Güncelleme: 26.04.2023 - 18:06

Twitter'a rakip olarak açık kaynak kodlu platform Bluesky, ilk beta sürümünün yayınlanmasının ardından hızla büyüyor. Bluesky 250 bin indirme sayısını geçti.

Bluesky, Twitter gibi kısa mesajlar göndermenize ve takipçilerinizin gönderilerinizi görmesine olanak sağlayan bir platformdur. Ancak Bluesky'ın farkı, açık kaynak kodlu olmasıdır. Bu da platformun daha özelleştirilebilir ve güvenli olmasını sağlıyor.

Bluesky'ın geliştiricileri, platformun özelliklerinin topluluk tarafından belirlenmesine izin veren bir yönetim modeli sunuyor. Bu model kullanıcıların platformun geleceğini belirlemede etkin rol alabileceği anlamına geliyor.

Twitter'dan farklı olarak Bluesky iddiaya göre, kullanıcıların verilerini izlemiyor veya reklamcılık faaliyetleri için kullanmıyor. Bu da platformun daha güvenli bir alternatif olduğunu gösteriyor.

Bluesky'ın hızlı büyümesi, açık kaynaklı bir sosyal medya platformuna olan talebi gösteriyor. Platformun geliştiricileri Bluesky'ın gelecekte daha da büyüyeceğine inanıyor.