Twitter'ın tartışmalı ancak faydalı özelliği Gmail için geliyor

Twitter'ın tartışmalı hale gelen mavi tik rozeti şimdi de Gmail tarafı için geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:41
Twitter'ın tartışmalı ancak faydalı özelliği Gmail için geliyor
Abone Ol google-news

E-Posta hizmeti tarafında milyarlarca aktif kullanıcısı bulunan Gmail için yeni özellikler geliyor. Dolandırıcılığın önüne geçmek ve güvenliğin artması için çalışmalar yapan Google, Gmail özelinde uçtan uca şifreleme özelliği noktasında adım atmıştı.

GMAIL DAHA GÜVENLİ HALE GELİYOR

Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Gmail içinde BIMI yani Brand Indicators for Message Identification aracılığıyla kimliklerini doğrulayan şirketler yeni avantajlar kazanıyor. Profil fotoğrafı kullanabilen bu hesaplar aynı zamanda otomatik olarak mavi tik için onay rozetini alabilecekler. 

Bu noktada ise e-postalar üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyen ve büyük markaların 'hesaplarını' taklit edenlerin önünü kesecek. Kullanıcılar artık e-postalarda öncelikle mavi tik rozetinin olup olmadığnıı kontrol edip öylelikle gelen e-postaları açıp açmamaya hatta engellemeye karar verebilecek.


Mavi tik twitter mavi tik Twitter ve mavi tik Mavi tik rozeti Gmail Gmail uçtan uca şifreleme özelliği

İlgili Haberler

Gmail'e uçtan uca şifreleme özelliği getiriliyor

Gmail'e uçtan uca şifreleme özelliği getiriliyor
Gmail kullanıcılarını ilgilendiren gelişme: 'Kalıcı olarak' değişti...

Gmail kullanıcılarını ilgilendiren gelişme: 'Kalıcı olarak' değişti...

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler