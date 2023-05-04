Twitter'ın tartışmalı ancak faydalı özelliği Gmail için geliyor

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:41

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:41

E-Posta hizmeti tarafında milyarlarca aktif kullanıcısı bulunan Gmail için yeni özellikler geliyor. Dolandırıcılığın önüne geçmek ve güvenliğin artması için çalışmalar yapan Google, Gmail özelinde uçtan uca şifreleme özelliği noktasında adım atmıştı.

GMAIL DAHA GÜVENLİ HALE GELİYOR

Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Gmail içinde BIMI yani Brand Indicators for Message Identification aracılığıyla kimliklerini doğrulayan şirketler yeni avantajlar kazanıyor. Profil fotoğrafı kullanabilen bu hesaplar aynı zamanda otomatik olarak mavi tik için onay rozetini alabilecekler.

Bu noktada ise e-postalar üzerinden dolandırıcılık yapmak isteyen ve büyük markaların 'hesaplarını' taklit edenlerin önünü kesecek. Kullanıcılar artık e-postalarda öncelikle mavi tik rozetinin olup olmadığnıı kontrol edip öylelikle gelen e-postaları açıp açmamaya hatta engellemeye karar verebilecek.