Gmail'e uçtan uca şifreleme özelliği getiriliyor

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:53

Gmail için bir süredir geleceği söylenen uçtan uca şifreleme özelilği, Workspace kullanıcıları için sunuldu. Şu anda beta aşamasında olan özellik, temelde işletmeler için önemli bir adım olacak.

GMAIL İÇİN UÇTAN UCA ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ TÜM KULLANICILARA SUNULACAK

Ekstra güvenlik katmanı sunmayı vadeden uçtan uca şifreleme özelliği, işletmeler için önem arz edecek. Kurum ve kuruluşlar bu özelliği kullanmaya başladığında Google dahil hiç kimse tamamen şifrelenmiş e-postalarda yer alan bilgi veya verilere erişemeyecek.

Aynı zamanda uçtan uca şifreleme özelliği, isteğe bağlı olarak kullanılabilecek.

Bir Google sözcüsünün açıklamasına göre özellik kapsamında isteğe bağlı olarak, aktif edildiği takdirde emojiler, imzalar ve akıllı yazım gibi bazı özellikler kullanılamayacak.

Beta testleri sürecinde olan özelliği test etmek isteyenlerin Google destek merkezindeki formu doldurması gerekiyor ardından bu özelliği kullanmak için de Workspace'in Enterprise Plus, Education Standard veya Education Plus paketlerinden en azından birine sahip olması gerekiyor.