Gmail kullanıcılarını ilgilendiren gelişme: 'Kalıcı olarak' değişti...

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:55

Dünya üzerinde en çok kullanılan e-posta hizmetlerinden birisi olan Gmail, temmuz ayında yeni tasarımını tüm kullanıcılar için yayınladı. Google’ın Material Design 3 tasarım dilinden izler taşıyan yeni arayüz, bazı önemli geliştirmelere ve iyileştirmelere ev sahipliği yaptı.

ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK

Google, aslında temmuz ayından bugüne kadar bunun için bir çözüm sunmuştu. Yeni tasarımı beğenmeyenler, önceki tasarıma geri dönebiliyorlardı.

Fakat kasım ayı itibarıyla Gmail'in yeni tasarımı, tüm kullanıcılar için kullanılabilecek tek tasarım oldu. Eski tasarım, resmen tozlu raflara kaldırıldı.

GMAIL'DE NELER DEĞİŞTİ?

WebTekno'nun haberine göre; Gmail’i ziyaret eden kullanıcıların ilk fark edecekleri değişiklik, özellikle sol menüde yer alan metinlerin birbirine daha da yakınlaştırılmış olması.

E-posta listelemesinde fark edilebilir bir değişiklik olmazken, tüm bölümleri ayıran bloklar çok daha yuvarlatılmış kenarlara sahip. En önemli değişiklik ise menüde görülüyor.

İşte Gmail'in yeni yüzü...

Görsel: WebTekno

Gmail sayfasının sol bölümünde yer alan menü, artık açılıp kapanabiliyor. Kullanıcılar, menüyü kapattıklarında fare işaretçisini sol tarafa getirerek menünün açılıp kapanmasını sağlayabiliyor.

Bu sayede ekranda ana odak sadece e-posta listesi olarak karşımıza geliyor.

SADECE TASARIM DEĞİŞMEDİ

Yeni tasarımın yanı sıra Google, Gmail aramalarını da iyileştirme kararı aldı. Şirket, paylaştığı bir blog gönderisinde isimler ve e-posta adreslerine göre ‘niyet eşleşmesi’ ve ‘kişiselleştirilmiş öneriler’ sunuldu.

‘Niyet eşleşmesi’ ile Google, aramanıza uygun konu başlıklarını bulmanızı sağlıyor ve Gmail, arama sonuçlarında tam olarak neyi aradığınızı bulmanıza yardımcı oluyor.