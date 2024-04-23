Uçaklara neden 100 mililitreden fazla sıvı alınmaz?

Önceden uçaklara sıvı alınmasında sınırlama olmadığını biliyor muydunuz? Peki ne oldu da 100 mililitre gibi katı kurallar yerini aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:09
Uçaklara neden 100 mililitreden fazla sıvı alınmaz?
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Havaalanına girdiğimiz anda sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasına birçoğumuz alışığızdır ancak iş, sıvılara uygulanan katı kurallara gelince pek de anlamlandıramayız değil mi? Aslında bu durumun oldukça önemli bir sebebi var. Her şey, 2006 yılında başladı. Sıvıların uçaklarda yasaklanmasına dair kurallar, 10 Ağustos 2006'da hayata geçirildi. Bu tarih, İngiliz güvenlik güçlerinin bir terör komplosunu ortaya çıkarmasının ardından geldi.

İÇECEK ŞİŞELERİNDE GİZLENEN PATLAYICILAR

Webtekno'nun aktardığına göre komplocular, hidrojen peroksit bazlı patlayıcıları transatlantik uçuşlarda kullanmayı planlamış ve bu patlayıcıları meşrubat şişeleri içinde gizlemeyi amaçlamışlardı.

Bu tehlikeli planın engellenmesinin ardından başlangıçta tüm sıvıların uçaklarda taşınması yasaklandı ancak bu kural, Kasım 2006'da değiştirilerek yolcuların uçağa en fazla 100 ml kapasiteli kaplarda sıvı getirmelerine izin verildi.

Peki ama neden 100 ml taşımamıza izin veriliyor?

100 ml sınırı, güvenlik kurumlarının patlayıcı maddelerin risklerini etkili bir şekilde yönetebilmesi için belirlendi. Bu sınır, güvenlik güçlerinin sıvı patlayıcıların neden olabileceği tehditleri belirlemeleri ve önlemeleri konusunda pratik bir denge. 100 ml veya daha az miktarda bir sıvının, tek başına büyük bir patlama riski oluşturma olasılığı düşük. Tabii yine de şeffaf kaplarda götürülmesini bilmenizde fayda var, yoksa imha edileceğini unutmamanız gerek.


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