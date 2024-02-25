Çinli mühendislerden sıra dışı 'hayalet uçak' tasarımı: 'Maddenin 4. hali kullanılarak gizlenecek...'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:55

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:59

Uçan araçların genelde son derece görünür olması istenir, uçakların yerleri radar ve ışık dalga boyları kullanılarak tespit edilir.

Fakat istisna olarak, görülmesi arzu edilmeyen hava taşıtları da vardır ve bunların başında da askeri amaçlarla kullanılan 'hayalet uçaklar' gelir.

Hayalet uçakların yapımında hem ışığın, hem de sesin yansımasını ve yayılmasını azaltmak için çeşitli teknolojiler kullanılır.

Çin yapımı Chengdu J 20 hayalet uçak

IFL Science'ta yer alan habere göre, Çinli bilim insanları, hayalet uçakların yapımında, maddenin dördüncü hali olan 'plazmanın' kullanımını içeren yeni bir yaklaşım üzerinde çalışıyor.

PLAZMA NEDİR?

Plazma, maddenin dört temel halinden biridir ve genellikle "maddenin dördüncü hali" olarak adlandırılır.

Katı, sıvı ve gaz hallerinden farklı olarak plazma, yüksek enerjiye maruz kaldığında gaz halindeki atomların iyonize olmasıyla oluşur. Bu iyonizasyon süreci, atomların elektronlarını kaybetmesi veya serbest elektronlar kazanması sonucu meydana gelir. Böylece, pozitif iyonlar ve serbest elektronlar içeren elektriksel olarak yüklü bir ortam oluşur.

Plazma, ışık yayma, elektriksel iletkenlik ve manyetik alanlara duyarlılık gibi benzersiz özelliklere sahiptir.

"PROJE TEST EDİLDİ" İDDİASI

Plazmanın, gizli teknoloji için en önemli olan kısmi da yukarıda sözünü ettiğimiz iyonizasyondur.

Elektromanyetik dalgalar (radar durumunda radyo dalgaları) plazmaya yayıldıkça yüklü parçacıkları hareket ettirir ve onlara enerji verir. Yani prensipte, tüm radyo dalgalarınızı emen bir plazmaya sahip olabilirsiniz. Bu durumda, geri yansıyan hiçbir şey olmadığından, radarlar kaşısında görünmez olmanız da olasıdır.

Aralarında Tan Chang'ın da bulunduğu Çinli araştırmacılar, bu teknolojinin yakında askeri uçaklara uygulanabilecek bir çözümünü bulduklarına inanıyor.

Dahası Tan, basına demecinde, projenin başarıyla test edildiğini duyurdu

"BİR ÇOK FARKLI TASARIMA UYGULANABİLİR..."

Chang'a göre, aracın belirli yerlerinde radyoaktif malzeme kullanılacak. Bu madde, bozunurken havayı iyonize ederek etrafında bir plazma yaratacak. Aracın etrafındaki havayı iyonize etmek için ise elektrik kullanılacak.

Tasarım, tüm uçağın etrafında değil, sadece onu ele verecek belirli kısımlarda plazma yaratmayı amaçlıyor ve "Savaş uçağınızın şeklini değiştiremiyorsanız, etrafındaki havayı değiştirin" sloganıyla gökyüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

Ekip, F-22 Raptor ya da B-2 Spirit gibi geleneksel hayalet uçakların da kendine özgü tavizler verdiğinin altını çizerek, bu yaklaşımın birçok farklı uçak tasarımına uyarlanabileceğini vurguluyor.

Amerikan yapımı F-22 Raptor hayalet uçak

RUS FÜZELERİNDE KULLANILIYOR

Uzmanlara göre, radar kesitini azaltmak için yapılan özel şekillendirmeler, genellikle aerodinamik açıdan büyük dezavantajlara sahip. Plazma kullanımı ise buna gerçekten bir çözüm olabilir.

Plazma teknolojisinin, Rus füzeleri 3M22 Zircon (SS-N-33) ve Kh-47M2 Kinzhal'da kullanıldığı düşünüldüğünde, söz konusu teknoloji kullanılarak tasarlanmış hayalet uçakların, yakın bir tarihte gökyüzünde süzülmeleri oldukça olasıdır.