Uçan araba test sürüşünden geçti: Satışa çıkmaya hazırlanıyor! Fiyatı açıklandı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:54

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:55

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Grant County Uluslararası Havaalanı'nda uzun bir bekleyişin ardından, "uçan spor araba" olarak tanıtılan Samson Sky Switchblade nihayet ilk uçuşunu tamamladı.

Samson Sky CEO'su ve Switchblade'in tasarımcısı Sam Bousfield, New Atlas'a yaptığı açıklamada, "14 yıllık tasarım ve titiz testlerin ardından ilk uçuşumuz büyük bir dönüm noktası" dedi ve "Bu, bizi, büyük ve coşkulu talebi karşılamak için binlerce Switchblade üretme yoluna sokuyor" ekledi.

Deneyimli test pilotu Robert Moehle, uçan spor arabayı ilk kez kullanan insan oldu. Moehle "Onu yerden uzağa uçuran ilk kişi olduğum için heyecanlıyım" dedi. Moehle aracı 500 fit yüksekliğe kadar uçurdu ve zaferle inmeden önce yaklaşık altı dakika boyunca daireler çizdi.

Simply Flying'e konuşan Bousfield, heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Bugün, uçan bir spor arabayı vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için uzun yıllar süren sıkı çalışmanın ve ısrarın doruk noktası. Bana Switchblade'in uçtuğunu görmek nasıl bir duygu, diye sordular. Düşündüm ve hayallerinizin gerçekleşmesinin böyle bir duygu olduğunu fark ettim."

ARAÇ 170 BİN DOLARDAN SATILACAK

Seyahatleri devrimleştirmek amacıyla tasarlanan Switchblade, 10 saatlik karayolu yolculuklarını kapıdan kapıya sadece üç buçuk saatlik bir uçuşa dönüştürmeyi vaat ediyor.

Tahmini fiyatı 170 bin dolar (mevcut kur ile 4 milyon 860 bin 266 TL) olan Switchblade için şimdiden 57 ülkeden 2.300 ön sipariş aldı. Switchblade, birçok yerel düzenlemeye tabi olan ve sokakta yasal bir üç tekerlekli araç olarak işlev gören motosiklet kategorisinde yer alıyor.

Araç sahipleri, aracı yolda veya uçuş modunda kullanma esnekliğine sahip olacak ve şirket, araç sahiplerinin evlerinden havaalanına kadar sürmelerini, uçuş moduna geçmelerini ve kalkış yapmalarını öngörüyor.

Araç, üç tekerlekli tasarımı sayesinde saatte 125 mil (200 km/saat) hıza çıkabilirken, uçuş modunda saatte 200 mil (322 km/saat) hıza ulaşabiliyor ve 13.000 feet yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Ancak, araba modundan uçağa geçmek yaklaşık üç dakika sürüyor. Bu süre zarfında uçakta kuyruk ve kanatlar açılıyor.

Switchblade, normal 91 oktan pompa gazı ile çalışan ve 36 galonluk (125 L) yakıt deposuyla 500 mil (805 km) gibi etkileyici bir menzil sağlayan hibrit bir güç sistemiyle çalışıyor.

Switchblade ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olsa da, üretime geçmesi için hala birçok teste girmesi gerekiyor.

Samson Sky, uçuş testi sırasında elde edilen verileri kullanarak üretim mühendisliğini tamamlamayı ve birkaç prototip oluşturmayı hedefliyor.