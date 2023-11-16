Uçan elektrikli feribot geliyor: Seri üretime geçildi

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:20

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:20

İsveçli elektrikli tekne üreticisi Candela, Candela P-12 modeli için başarıyla tamamlanan test uçuşlarını duyurdu. Şirketin uçan elektrikli feribotu, ticari sunum öncesinde seri üretime geçiyor.

Candela, zaten Avrupa su yollarında ve ABD'nin çeşitli yerlerinde görülen elektrikli hidrofoil gezi tekneleriyle tanınıyor. Şirketin en gelişmiş modeli olan Candela C-8, verimli tasarımı sayesinde dayanıklılık konusunda dünya rekorları kırdı.

Candela, bilgisayar kontrollü hidrofoiller kullanarak teknelerini sudan çıkarmakta ve enerji kullanımını yüzde 80'in üzerinde azaltabiliyor. Bu sayede teknelerin aynı mesafeyi daha küçük bir batarya ile ya da aynı batarya ile daha büyük ve güçlü elektrikli teknelerin 5 katına kadar gitmesi sağlanıyor.

Hidrofoil operasyonunun bir avantajı da teknenin arkasında iz bırakmamasıdır. Özellikle Venedik gibi dalgaların bina ve kanal kenarlarını aşındırdığı bölgelerde, Candela'nın tekneleri daha yüksek hızlarda seyredebilir.

Yeni Candela P-12, şirketin diğer teknelerinde kullanılan hidrofoil teknolojisini benimsemekte ancak boyutlarını büyüterek 30 yolcuya kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Bu sayede P-12'nin ticari feribot operasyonları için ideal hale gelmesini sağlarken, menzil azalması gibi bir sorun yaşamasının önüne geçiliyor.

P-12, 252 kWh bataryasıyla 100 km'ye kadar menzile sahip. Ayrıca Candela'nın diğer gemilerinde kullanılan DC Hızlı Şarj teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Candela'nın tekneleri, tipik bir otomotiv tarzı DC şarj istasyonuna ihtiyaç duyarak mevcut rıhtım altyapısını kullanabiliyor. Bu da çoğu ticari elektrikli feribotun aksine astronomik fiyatlı şarj cihazlarına ihtiyaç duymadan mevcut altyapıyı kullanabilecekleri anlamına geliyor.

Candela P-12'nin seri üretime geçileceği ve tanesinin 1.7 milyon Euro'dan satılacağı açıklandı.

Candela'nın Ticari Gemiler Direktörü Erik Eklund, "P-12, operatörlere sadece daha hızlı ve konforlu bir elektrikli alternatif sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uygun maliyetli ve kârlı sürdürülebilir gemilere geçiş yapmalarını sağlıyor. Bu da temiz okyanuslar ve göller için önemli bir adım" dedi.