Ücretsiz şarj istasyonlarında büyük tehlike: Toplu ulaşım araçlarına dikkat

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:04

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:04

Son dönemlerde şirketlerde yaşanan güvenlik açıkları giderek artmaya başladı. Genelde güvenlik açıkları, üst düzey yetkiye sahip olan bir şirket çalışanının bilgilerinin ele geçirilmesinden kaynaklanıyor.

Şirketler kendi içlerinde bu durumlara önlem alsa da güvenlik sorunları ile karşılaşmaktan bir türlü kurtulamıyor.

Bu konu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü FBI tarafından tarafından açıklama geldi. FBI, kullanıcıların ülkede ve yurtdışında halka açık alanlardaki USB portlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Sözkonusu şarj istasyonlarının Türkiye'de toplu ulaşım araçlarında yaygın şekilde kullanıldığı biliniyor. Kullanıcılar için çoğu zaman hayat kurtaran bu şarj istasyonları büyük bir güvenlik açığı barındırıyor.

Bu gibi şarj portları kullanıcıların telefonlarındaki parolalar, kredi kartı bilgileri ve fotoğraflar gibi kişisel bilgilerin çalınmasına sebep olabiliyor.

Şarj portlarına yerleştirilen veri aktarım cihazları ile telefonunuzda bulunan bütün bilgiler kayıt ediliyor. Özellikle yüzlerce kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçlarındaki şarj portları sürekli olarak denetlenemiyor. Bu yüzden de büyük tehlike barındırıyor. FBI, insanların daha çok Powerbank kullanmalarını öneriyor.