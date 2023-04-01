Eşarj'dan yarım milyonluk şarjlanma

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 06:59

Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 oranında çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj, Türkiye’nin 57 ilinde yer alan 546 şarj istasyonunun 383 adedinde yüksek hızlı şarj imkânı sunuyor.

YARIM MİLYON KEZ HİZMET VERDİ

En fazla hızlı şarj istasyonuna sahip olma özelliği ile liderliği elinde bulunduran Eşarj, kurulduğu günden bu yana müşterilerine yarım milyon kez şarjlanma deneyimi yaşatan ilk şirket olarak bu alanda da sektörünün lideri oldu.

Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan ve Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirketi Eşarj, 2009’dan bu yana şarj operatörlüğü hizmetini sağlayan ilk oyuncu olma özelliğini taşıyor.

HER İLDE DC ŞARJ İSTASYONU HEDEFİ

57 kentteki 383’ü hızlı şarj istasyonu (DC) ve 163’ü AC olmak üzere 546 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren Eşarj’ın yeni yatırımlarının yüzde 90’ından fazlası DC hızlı şarj istasyonlarından oluşuyor. DC hızlı şarj istasyonlarında yüzde 80 şarjlanma seviyesine 30 dakikada ulaşılırken, AC’lerde bu süre yaklaşık 6-7 saat sürüyor. Bu noktada DC şarj istasyonları zamandan tasarruf sağlama konusunda üstün performans gösteriyor. Eşarj, 2023 sonuna kadar 81 ilde en az 1 DC olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.