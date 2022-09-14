Ukraynalı gökbilimciler: Kiev üzerinde çok sayıda UFO var

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:20

B.E Zhilyaev, V.N. Petukhov ve V.M. Reshetnyk imzasını taşıyan çalışma, hakemli dergilerde yer almadan önce makalelerin paylaşıldığı arXiv'de yayımlandı.

Ukrayna Ulusal Bilimsel Akademisi'ne bağlı Ana Astronoi Gözlemevi'nden (Main Astronomical Observatory) uzmanlar, makalede Rusya - Ukrayna savaşına doğrudan değinmedi. Ancak Vice haber sitesi, Pentagon'un bir süredir bazı UFO'ların özellikle Rusya ve Çin olmak üzere ülkelerin teknolojileri olabileceğine işaret ettiğini hatırlattı.

Gözlemler, Kiev'deki Ana Astronomi Gözlemevi ve başkentin güneyindeki Vinarivka köyünde yapıldı. Uzmanlar, gördükleri UFO'ların çok hızlı hareket ettiğini ve görüntülerini yakalamanın çok zor olduğunu kaydetti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre ekipmanlarına ince ayarlar yaptıklarını belirten gökbilimciler, özel bir gözlem tekniği geliştirdiklerini yazdı. Makalede, UFO'lar kozmik ve hayalet olmak üzere ikiye ayrıldı. Kozmiklerin parlak, hayaletlerinse karanlık nesneler olduğu belirtildi.

Yapısı açık olmayan çok sayıda nesne gözlemledik

"Gemilerin" hem tek hem de gruplar halinde uçtuğu iddia edildi. Vice görülen nesnelerin füze, roket veya savaşla ilgili başka bir unsur olabileceğini yazdı. Ancak uzmanlar, nesnelerin "yapısının muğlak olduğunda" ısrarcı.

Araştırmanın yazarları "UFO'ları her yerde gördük. Yapısı açık olmayan çok sayıda nesne gözlemledik" ifadesini kullandı.

2019'da medyaya sızdırılan UFO videolarının ardından konu gündeme oturmuştu. ABD Donanması, New York Times'ın yayımladığı ilk videoların doğru olduğunu açıklamıştı.

Donanma ayrıca, gizliliği kaldırılan belgelerin depolandığı The Black Vault'un iki sene önce yaptığı başvuruya 7 Eylül'de yanıt verdi.

İnternet sitesi, UFO'yla ilgili belgelerin yayımlanmasını talep etmişti.

ABD Donanması, hiç yayımlanmamış UFO görüntüleri olduğunu ancak ulusal güvenliğe zarar vereceği için bunların paylaşılmayacağını bildirdi.