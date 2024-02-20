Ülker, fabrikasında 20 otonom robotu kullanmaya başladı

Ülker, Gebze fabrikasında 20 otonom mobil robotu devreye aldı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:48
Ülker, fabrikasında 20 otonom robotu kullanmaya başladı
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Ülker'den yapılan açıklamaya göre, iş süreçlerinin her aşamasında dijitalleşme ve teknolojiyi etkin şekilde kullanan Ülker, Gebze fabrikasında yeni bir teknoloji yatırımına imza attı.

Fabrikanın altyapısına uygun olarak geliştirilen 20 otonom mobil robot fabrika içinde ham madde ve malzeme tedariki için çalışmaya başladı. Fabrika genelinde 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, tesis operatörü tarafından sisteme girilen talep üzerine çalışmaya başlayacak.

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ROBOTLAR ONAYLANAN TALEPLERLE HAREKETE GEÇİYORLAR

Sisteme düşen talebin onaylanmasıyla harekete geçen robotlar malzemeyi depodan alarak, belirtilen noktaya teslim etmek için yola çıkıyor. 6 asansör ve 32 kapıyla haberleşebilen robotların her biri günde 150 sefer, 53 kilometre yol yapabiliyor, fabrikanın hamur hane, fırın ve ambalaj katında 2 kilometrelik güzergahta hareket edebiliyor.

Asansörü çağırıp yüklemeyi yapan robotlar görevini tamamladıktan sonra güzergahı üzerinde başka görevi varsa onu da yapıyor veya yeni talebi beklemek üzere şarj istasyonuna dönüyor.

"Hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, dijitalleşme ve teknolojiyi işlerinin her aşamasında etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Gebze fabrikasında Arçelik ve SK Robotik işbirliğiyle kendilerine özel geliştirilen 20 otonom mobil robotu devreye aldıklarını kaydeden Buyurgan, "Robotlarla verimlilik, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik adına da önemli bir gelişmeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri üretim altyapımıza entegre etmeye devam ederek, Ülker'de operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Dijital teknolojilerin hızla ilerlemesi, dijital dönüşümü iş dünyasının gündeminde sürekli üst sıralarda tutuyor." ifadelerini kullandı.

Buyurgan, yapay zeka, otomasyon, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin ön plana çıktığına dikkati çekerek, "loT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini yakından izliyoruz. IoT sistemiyle Gebze fabrikamızda üretim makinelerinde bulunan PLC cihazları ve sensör aracılığıyla üretim süreçlerini anlık izliyor, gerekli aksiyonları alıyoruz. Dijitalleşme projelerimize bundan sonra da hız vererek devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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