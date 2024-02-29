Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı bildirildi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) hava kaçağı tespit edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:28
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı bildirildi
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Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ISS’teki uzmanların istasyonda hava kaçağı tespit ettiği belirtildi. Uzmanların olası sızıntıları tespit edip onarmak için düzenli çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, "İstasyondan gelen veriler analiz için rutin bir şekilde uzmanlara aktarılıyor. Mürettebat ve istasyon tehlikede değil." denildi.

Rus kozmonotların Aralık 2022’de ISS’te gerçekleştirmeleri planlanan uzay yürüyüşü, Soyuz MS-22 aracındaki bir başka sızıntı nedeniyle iptal edilmişti.


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