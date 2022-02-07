Ünlü bilim insanı Elon Musk'ın Neuralink projesini anlattı: Cinsel hayatı komple değiştirecek
SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk'ın Neuralink isimli projesinin detaylarını anlatan ünlü bilim insanı Andrew Hires, projenin insanların cinsel hayatını komple değiştirebileceğini söyledi
Dünyanın en zengin bilim insanlarından Elon Musk’ın “beyin çipleri” üzerine uzmanlaşan Neuralink isimli projesi ile ilgili İngiliz bilim insanı profesör Andrew Hires açıklamalarda bulundu.
Musk’ın bu yılın sonunda insanlara implant şeklinde uygulamayı planladığı çiplerin, insanların cinsel hayatını komple değiştirebileceğini söyleyen Hires, “Bu teknoloji kullanıcılara istedikleri zaman orgazm sağlayabilecek” yorumunu yaptı. Beyin ile bilgisayar arayüzünü bir araya getirmeyi amaçlayan projeyi yorumlayan nörobiyolog profesör Andrew Hires, “Bu teknolojinin uygulanabileceği ilk şey felç geçirmiş birinin zihin gücüyle robot kolunu hareket ettirebilmesidir” dedi.
"CİNSEL YAŞAMI DÖNÜŞTÜRECEK"
Fakat bilim insanları, beynin haz noktalarını harekete geçirebilecek teknolojinin cinsel yaşamı dönüştürebileceğini söyledi.
İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan haberde, bilim insanlarının beyne yerleştirilen çipler aracılığıyla tatmin edilme ve orgazm duygusunu yaşatabilecekleri belirtildi.
MİLYONLARCA DOLAR HARCANACAK
Daily Star’daki haberde bu sistemin cinsellik için kullanılmasından önce kapsamlı testler yapılması gerektiği vurgulanırken, resmi denetleme kurumlarından da onay alınmasının uzun bir süreç olduğu aktarıldı. Öte yandan bu teknolojiyi böyle bir amaç için kullanmak için milyonlarca dolar harcanmasının gerekeceği de vurgulandı.
Haber Global'in aktardığına göre, teknoloji uzmanı Ben Barnes da, “Neuralink’i kullanarak beyindeki zevk merkezlerini harekete geçirerek cinsel tepki alınabilir” dedi.
Elon Musk’ın birkaç yıldır devam ettirdiği projede bu yıl çiplerin insanlara takılması gündemde.
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