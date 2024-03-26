Ünlü kurbağa Kermit'in 270 milyon yıllık fosili bulundu

Eski bir amfibi türü Muppet Show'un ünlü kurbağası Kermit'e benzemesiyle dikkat çekti. Türe Kermitops gratus adı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:40
Ünlü kurbağa Kermit'in 270 milyon yıllık fosili bulundu
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Kurbağa Kermit'in adını taşıyan yeni bir antik amfibi türünün keşfedildiğini anlatan 21 Mart'ta yayınlanan makalede, Kermitops gratus adını görüyoruz. Bu tür 1984 yılından beri Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde tutulan bir fosilden tanımlandı.

270 milyon önceki kayalarda bulanan fosil, Teksas'ın kuzeyinde yer alıyordu. 

Çalışmanın yer aldığı makale Zooligical Journal of the Linnean Society'de yayınlandı.

KERMİT İLE BENZERLİK TAŞIYAN BİR KURBAĞA TÜRÜ

Fosilleri bulunan yeni türler genellikle bilimsel danışmanların isimleri ya da fosilin bulunduğu yerden ilhamm alınarak isimlendirilirken, bu türde dünyanın en ünlü karakterlerinden olan kurbağa Kermit'i seçtiler.

George Washington Üniversitesinde doktora öğrencisi Calvin So, türün isminin seçilmesine öncülük de etti. So ve diğer ortak yazarların da onayladığı ve seçilen isim de Kemitops gratus oldu. 

Konu hakkında yapılan açıklamada ise bu ismin tercih edilmesi şöyle özetlendi:

''Çünkü bu hayvan günümüz amfibilerinin uzak bir akrabası ve Kermit de günümüzün amfibi simgesi. Bu onun için mükemmel bir isimdi.''

Bulunan fosilin alışılmadık şekilde geniş ve büyük çukurlarına sahip olması onu Kermit'e benzetmede etkili olduğu söylendi.

Kermitops gratus'un kafatası 3 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre genişliğindeydi ancak bunun yanında vücudunun geri kalanının boyutları tam olarak bilinmiyor olmasıyla tür halen gizemini koruyor.

Bu gizemin korunmasının bilimsel sebebi ise amfibilerin kemiklerinin çok da sağlam olmaması ve diğer fosiller gibi kalıcı hale gelecek kadar uzun süre dayanamıyor olmasında yatıyor. Bu yüzden atalarına dair çok az bilgiye sahibiz. Yine de Kermitops'un bu iyi korunmuş fosili, türe yönelik bazı soruların cevaplanmasını da sağlıyor.


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