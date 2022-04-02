Ünlü otomobil üreticisi 'akıllı telefon' pazarına giriyor

02 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Milyar dolarların döndüğü akıllı telefon sektöründe pastadan ufak da olsa pay almak isteyen şirketler, telefonlarla tüketicilere hitap etmeye başlıyor. Bir süre önce bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ShiftDelete'in haberine göre; Çinli otomobil üreticisi NIO, ilerleyen dönemlerde akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin kurucusu CEO’su William Li, dün gerçekleştirilen bir röportajda bu iddiaları doğrularken, akıllı telefon pazarıyla ilgili yoğun bir araştırma içerisinde olduklarını söyledi.

William Li, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bu trendi aktif olarak inceleyeceğiz. Akıllı telefon yapmanın kolay olduğunun farkındayız, ancak güzel bir telefon yapmak oldukça zor. NIO için telefon yapmak ticari bir soru değil, aksine NIO telefonlarının müşterilere daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirip getirmeyeceği önemli bir soru."

CEO’nun açıklamasından NIO’nun klasik bir akıllı telefon yapmaktan ziyade tüketicilerin günlük yaşamları için tek bir bütünsel sistem sağlama amacı olduğunu söylenebilir. Bu noktada akıllara ilk olarak elektrikli otomobilleriyle ünlü olan şirketin araçlarla daha kolay bağlantı kurabilen bir telefon üretebileceği geliyor.

'MÜŞTERİLERE ÖZEL' OLABİLİR

Bunun dışında NIO CEO’su William Li, katıldığı bir programda otomobillerle daha iyi bağlantı kuran bir akıllı telefon görmek isteyen NIO müşterilerinin istekleri doğrultusunda akıllı telefon pazarını incelemeye başladıklarını söyledi. Henüz kesin olmasa da, şirketin akıllı telefonlarının müşterilere özel olma ihtimali de var.