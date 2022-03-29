İkinci el otomobil piyasasına KDV darbesi: Zam geliyor!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomotiv sektöründe araç alım satım yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18 çıkarıldığını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi için alınan kararları açıkladı.
Erdoğan, "Oto galericilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e yükseltiyoruz” dedi.
''FİYATLARI ARTIRACAK''
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Dünya'dan Aysel Yücel'e konuşan, Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ''Yeni düzenlemede sadece özel matraha tabi olan araçlara yönelik bir KDV artışı söz konusu, toplamda piyasaya yüzde 1 ila yüzde 2 civarında ek bir fiyat artışı getirecek. Temel olarak kurumsal ikinci el ticareti yapan firmaların şahıslardan satın aldığı araçların satışında uygulanan özel matrah hesaplaması bu firmalara ek maliyet yükü getiriyor.Kurumsallaşma çabasında olan ikinci el sektöründe dönüşümün hızını yavaşlatacak bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz'' diye konuştu.
81 İLE YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU
Öte yandan Erdoğan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız vasıtasıyla 81 ilimizin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasına yönelik çalışmalara 300 milyon liralık destek sağlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde ülkemizde yaygın bir yüksek hızlı şarj alt yapısı kurulmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
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