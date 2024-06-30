Ünlü uygulama hacklendi: Kullanıcılara 'Şifre değiştirin' uyarısı
Kullanıcıların internet üzerinden, farklı ortamlardan bilgisayarlara erişmesini sağlayan uzak masaüstü yazılımı, TeamViewer hacklendi.
TeamViewer, 26 Haziran 2024 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, kendi sunucularında bir düzensizlik olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, “Çok yüksek ihtimalle Hacker’ların saldırısı altındayız” şeklinde de bir yorum daha yaptılar.
Msbil.net'te yer alan habere göre, yaşanan sorun ilk başta 19.06.2024 tarihinde kurumsal IT ağında fark edildi. Şirket, yapılan açıklamada kullanıcıların herhangi bir kişisel verisinin çalınmadığını, hala gizlilik standartları altında korunduğunu söyledi.
KULLANICLARA UYARI
Fakat Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin yaptığı açıklama ise biraz farklı.
Çünkü, NCSC, TeamViewer kullanıcılarının çoğu uygulamada (Google hesapları dahil) şifrelerini değiştirmeyi, ve herhangi bir normal olmayan hareket fark edilirse, kesinlikle bu durumu bildirmelerini istedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Otel ve evler tahliye edildi!
- Aşırı sıcaklar hasadı vurdu: Üretici tarlaya bile inmedi
- İkinci el otomobil satışında düşüş: 'Fiyatlar artacak'
- Dev operasyon: Tutuklandılar
- Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi
- CHP 'erken seçim' için tarih verdi!
- Büyük zammın nedeni belli!