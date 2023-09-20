Unutulan servet: Umudunu kesmişti... Milyonlarca dolar kazandı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:30

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:30

2009 yılında Norveçli Kristoffer Koch, Bitcoin'in geleceğine dair pek de iyimser değildi. Ancak, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından yazılan bir belgeyi inceledikten sonra bu yeni kripto para birimine yatırım yapmaya karar verdi.

Koch, o dönemde 5 bin Bitcoin satın aldı. Bitcoin'in öncüleri tarafından yazılan bu belge, Koch'un üzerinde büyük bir etki bıraktı çünkü bu teknolojiye olan hayranlığı büyüktü. Ancak, bu Bitcoin'leri bir kenara bıraktı ve bir süre unuttu. Koch, o dönemde Bitcoin'leri harcamak için çok fazla seçeneğinin olmadığını belirtiyor ve hayatına devam etmeye karar verdi.

ÜMİDİNİN KESİLMESİ MİLYARLAR KAZANDIRDI

Bitcoin'in değeri birkaç yıl içinde büyük bir yükseliş yaşadı ve Koch, bu yükselişi fark etti. Bitcoin'in kullanımının artmasıyla birlikte değeri istikrarlı bir şekilde yükseliyordu ve Koch'un bu dijital varlıklarının milyonlarca dolara ulaştığını gördü. Bitcoin'in bugünkü değeri hesaba katılırsa 3 milyar 653 milyon 962 bin 669 TL ediyor. Coin piyasası düşünüldüğünde fiyatlar son dönemlerde oldukça azaldı. Yani Bitcoin'in zirve yaptığı dönemde Koch, büyük ihtimalle bu paranın neredeyse 3 katı kazandı.

Koch, kendi sözleriyle, "En fantastik senaryolarda bile değerlerinin bu kadar yükseleceğini tahmin edemezdim" dedi. İlk yatırımının ne kadar olduğu konusunda farklı hesaplar bulunsa da, tartışmasız bir şekilde bu yatırımın onun için büyük bir servet oluşturduğu ortada.