Bitcoin sahibi olanlar dikkat: FBI uyardı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:40

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:40

FBI, Kuzey Kore'nin Lazarus Group ve APT38 gibi gruplarının geçen yıl çaldığı yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto paraları nakde çevirme hazırlığında olduklarına dair uyarıda bulundu.

Federal kolluk kuvvetleri Salı günü yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde FBI, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) TraderTraitor'a bağlı aktörler (Lazarus Group ve APT38 olarak da bilinir) tarafından çalınan kripto para birimini takip etti" dedi ve "FBI, DPRK'nın 40 milyon dolardan fazla değere sahip bitcoin'i nakde çevirmeye çalışabileceğine inanıyor" ekledi.

Bu uyarı, önceki kripto hırsızlıklarında çalınan 1.580 bitcoini içeren altı kripto para cüzdanının hareketlerini izleyen bir soruşturmanın ardından geldi. FBI, kripto para şirketlerine bu cüzdan adresleriyle ilgili blok zinciri verilerini analiz etme ve ilgili işlemleri izleme çağrısı yaptı.

FBI, açıklamasında Kuzey Kore'nin siber suçlar ve sanal para hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerle gelir elde ettiğini tespit etmeye ve bunlarla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

200 MİLYON DOLAR ZARARA NEDEN OLDU

Son beş yılda Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanlığı gruplarının en az 30 saldırının bir parçası olarak 2 milyar dolardan fazla kripto varlığı çaldığı bildiriliyor. Aynı rapora göre, bu gruplar 2023 yılının başından bu yana 200 milyon dolardan fazla zarara neden oldu.

FBI daha önce Kuzey Kore'nin Lazarus Group'unu çeşitli büyük kripto hırsızlıklarıyla ilişkilendirmişti. Lazarus Group'un hedef aldığı şirketler arasında Axie Infinity, Harmony Horizon, Alphapo, CoinsPaid ve Atomic Wallet gibi kripto hizmetleri sağlayan firmalar da bulunuyor.

Geçtiğimiz ay GitHub, Kuzey Kore'ye bağlı bu grupların geliştirici hesaplarını hedef aldığı bir dizi saldırının yaşandığını duyurmuştu.