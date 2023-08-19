Bitcoin 26 bin doların altını test etti
Coin Metrics verilerine göre, dün yüzde 9 civarında düşen bitcoin bugün de yüzde 6 düşüşle 26 bin doların altını test etti. Böylece mayıstan beri en kötü haftalık performansa ilerlemiş oldu.
Kripto para birimlerinde dün başlayan düşüş devam ediyor. Coin Metrics verilerine göre, dün yüzde 9 civarında düşen bitcoin bugün de yüzde 6 düşüşle 26 bin doların altını test etti. Ether ve Ripple da düşüşünü sürdürdü.
Bitcoin’de haftalık düşüş yüzde 11,1’i buldu ve mayıstan beri en kötü haftalık performansı kaydetti. Böylece kripto para birimi 8 haftanın 7.sini de düşüşle tamamlamaya hazırlandı.
YAKLAŞIK YÜZDE 57 YÜKSELDİ!
Son düşüşe rağmen bitcoin 2023’te yaklaşık yüzde 57 yükseldi.
eToro Analisti Josh Gilbert kısa vadede Bitcoin’in yükselmesine neden olacak bir katalizör olmadığını belirterek “küresel riskli varlıklarda düşüş sürerse daha fazla aşağı yönlü seyir görebiliriz” değerlendirmesini yaptı.
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