Uydu bağlantısı özelliği Türkiye'de neden kullanılmayacak?

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:56

Apple'ın dört farklı modelden oluşan iPhone 14 ailesi, iki güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri olan uydu üzerinden acil SOS araması yapabilmek ise oldukça önemli bir özellik. Acil durumlarda telefonunuzun sinyali çekmese bile arama yapabilmeye olanak sağlayan özellik, uydu üzerinden kurduğu iletişim sayesinde size kısa sürede yardımın gelmesini sağlıyor.

Özellik gerçekten de iyi görünüyor ancak şu an için yalnızca ABD'de ve Kanada'da kullanıma açıldı. Türkiye'de kullanılmayan özellik muhtemelen ya hiç kullanılmayacak ya da uzun yıllar sonra kullanıma açılacak. Uydu bağlantısının telefonlarda yapılabilmesi için Apple'ın ülkelere özel lisansa sahip olması gerekiyor.

Söz konusu duruma bir örnek ise Türkiye'de Starlink uydularına bağlanamıyor oluşumuz. Bunun sebebi Türkiye için lisans alınmaması olarak gösteriliyor. ABD ve Kanada tarafında yapılan lisans anlaşmaları sayesinde özellik bu iki bölgedeki kullanıcılara açılmış durumda.

İlerleyen dönemde Türkiye ile de bu tarz bir anlaşma imzalanırsa özelliği kullanmak mümkün olabilir.