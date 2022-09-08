Uydu bağlantısı özelliği Türkiye'de neden kullanılmayacak?
Apple'ın yeni güvenlik özelliği 'uydu bağlantısı' ya da bir diğer adıyla uydu üzerinden acil SOS, Türkiye'de kullanıma sunulmadı. Peki neden?
Apple'ın dört farklı modelden oluşan iPhone 14 ailesi, iki güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri olan uydu üzerinden acil SOS araması yapabilmek ise oldukça önemli bir özellik. Acil durumlarda telefonunuzun sinyali çekmese bile arama yapabilmeye olanak sağlayan özellik, uydu üzerinden kurduğu iletişim sayesinde size kısa sürede yardımın gelmesini sağlıyor.
Özellik gerçekten de iyi görünüyor ancak şu an için yalnızca ABD'de ve Kanada'da kullanıma açıldı. Türkiye'de kullanılmayan özellik muhtemelen ya hiç kullanılmayacak ya da uzun yıllar sonra kullanıma açılacak. Uydu bağlantısının telefonlarda yapılabilmesi için Apple'ın ülkelere özel lisansa sahip olması gerekiyor.
Söz konusu duruma bir örnek ise Türkiye'de Starlink uydularına bağlanamıyor oluşumuz. Bunun sebebi Türkiye için lisans alınmaması olarak gösteriliyor. ABD ve Kanada tarafında yapılan lisans anlaşmaları sayesinde özellik bu iki bölgedeki kullanıcılara açılmış durumda.
İlerleyen dönemde Türkiye ile de bu tarz bir anlaşma imzalanırsa özelliği kullanmak mümkün olabilir.
İlgili Haberler
- Apple yeni güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor
-
Video Haberler
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'